Собянин рассказал о развитии предпрофессионального образования в московских школах

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Цель на ближайшие пять лет — создать условия для обучения в предпрофессиональных классах всех направлений в каждом районе Москвы.

Собянин рассказал о развитии предпрофессионального образования в московских школах

В Москве продолжает развиваться массовое качественное школьное образование. Чтобы столичные школьники могли заранее выбрать профессию, подготовиться к вступительным испытаниям и поступить в вуз или колледж мечты, в столичных школах будет использоваться ряд хорошо зарекомендовавших себя инструментов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым из них станут практикумы по подготовке к ЕГЭ, на которых старшеклассники смогут заниматься в малых группах, сформированным в соответствии с уровнем подготовки, постепенно тренируясь решать экзаменационные задания.

«Выпускники одиннадцатых классов уже к 1 февраля завершают изучение большинства предметов школьной программы. А в последние месяцы не менее 40% учебного времени посвящено практической подготовке к ЕГЭ — в небольших группах и по индивидуальным учебным планам», — написал Сергей Собянин. По мнению мэра, такой подход поможет школьникам преодолеть страх перед экзаменационными испытаниями и, в конечном итоге, успешно сдать экзамены.

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