Собянин назвал сумму контрактов участников экспортных акселераторов

В прошлом году участники организованных Москвой экспортных акселераторов заключили контракты на 1,7 млрд рублей. Об этом в своем Telegram сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Начинающие экспортеры только за прошлый год по итогам акселераторов смогли заключить контракты на сумму свыше 200 млн рублей», — написал градоначальник.

По его словам, выпускниками специализированных программ стали больше 600 представителей бизнеса. К примеру, после участия в акселераторах московская анимационная студия продала в ОАЭ права на показ популярного мультфильма, а производитель реагентов для медицинских исследований и экспресс-тестов начал поставлять свою продукцию в Узбекистан. Еще в процессе обучения компания, выпускающая косметические товары, заключила экспортный контракт с партнерами из Белоруссии.

В настоящее время идет прием заявок на программу «Экспортеры 2.0».