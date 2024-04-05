Собянин назвал сумму контрактов участников экспортных акселераторов

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

В настоящее время идет прием заявок на программу «Экспортеры 2.0».

Собянин назвал сумму контрактов участников экспортных акселераторов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В прошлом году участники организованных Москвой экспортных акселераторов заключили контракты на 1,7 млрд рублей. Об этом в своем Telegram сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Начинающие экспортеры только за прошлый год по итогам акселераторов смогли заключить контракты на сумму свыше 200 млн рублей», — написал градоначальник.

По его словам, выпускниками специализированных программ стали больше 600 представителей бизнеса. К примеру, после участия в акселераторах московская анимационная студия продала в ОАЭ права на показ популярного мультфильма, а производитель реагентов для медицинских исследований и экспресс-тестов начал поставлять свою продукцию в Узбекистан. Еще в процессе обучения компания, выпускающая косметические товары, заключила экспортный контракт с партнерами из Белоруссии.

В настоящее время идет прием заявок на программу «Экспортеры 2.0».

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.42
0.11 100.13
0.06
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

20:55
Урожай порадует: что посеять в апреле на рассаду
20:42
В Орске прорвало дамбу
20:40
В Германии заявили о переходе Украины на «беспилотную войну»
20:22
Почти ровесник города: Петербург отмечает 320-летие Летнего сада
20:13
В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:06
Пострадавший губернатор Мурманской области Чибис опубликовал фото с палаты

Сейчас читают

Не совершайте поспешных поступков: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 апреля
«Музыка лечит»: Серябкина рассказала, к чему стремится в творчестве
Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок