Мэр Москвы рассказал о развитии вокзала Москва-Сити

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

По его словам, Москва-Сити — один из наиболее динамично развивающихся деловых районов города.

Мэр Москвы рассказал о развитии вокзала Москва-Сити

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Москве открылся северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4 — бывшей станции Тестовская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Москва-Сити — один из наиболее динамично развивающихся деловых районов города. «Рельсовый каркас создаем здесь с запасом. Приняли решение сменить название московского городского вокзала на более подходящее — Москва-Сити», — отметил Собянин.

Образованные в этом районе два транспортных узла включают станции метро, МЦК и МЦД. В состав первого из них — Москва-Сити — вошли станции метро Филевской линии (бывшая «Международная»), МЦК (бывшая «Деловой центр МЦК») и МЦД-4. Второй транспортный хаб — «Деловой центр» — состоит из станций Филевской (бывшая «Выставочная») и Солнцевской линий, а также БКЛ.

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