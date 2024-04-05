В Москве анонсировали старт волонтерского проекта «Время добра»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

У проекта будет четыре сезона. Весенний продлится до 14 апреля: будут организованы субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции.

В Москве анонсировали старт волонтерского проекта «Время добра»

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

В столице в субботу, 6 апреля, стартует ежегодный волонтерский проект «Время добра», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

У проекта будет четыре сезона. Весенний продлится до 14 апреля: будут организованы субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции.

«Добровольцы помогут пациентам городских больниц, соберут корм для животных, сдадут вторсырье и встретятся с экспертами по направлениям волонтерской деятельности», — написал Собянин в Telegram.

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