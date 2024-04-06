Неизлечимая болезнь: Татьяна Брухунова рассказала о перенесенной операции

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

Брухунова призналась, что не носит каблуки из-за проблем с ногами

Неизлечимая болезнь: Татьяна Брухунова рассказала о перенесенной операции

Фото: Instagram* / bruhunova

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От чего пришлось отказаться жене Петросяна ради здоровья?

Жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — рассказала о перенесенной операции, из-за которой ей пришлось отказаться от каблуков. Она признается, что редко может позволить себе надевать на выход такого рода обувь.

«На этот вопрос я отвечала множество раз. После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», — заявила она в своих социальных сетях.

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Хирургическое вмешательство Брухунова перенесла еще до первой беременности. Это стало своевременным решением, так как нарушения циркуляции крови могут быть опасными для будущих мам.

Варикоз относится к заболеваниям, которые нельзя вылечить навсегда из-за большой вероятности рецидива. Татьяна не желает рисковать своим здоровьем и вызывать обострение недуга, поэтому не носит каблуки.

Евгений Петросян и его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова в прошлом месяце поделились радостной новостью о рождении второго ребенка. По слухам, девочку назвали Матильдой.

Для многих подписчиков эта новость стала неожиданностью, ведь ранее пара нигде не упоминала о беременности Брухуновой. Более того, никто не видел супругу Петросяна беременной, а ведь она активно ведет свой блог, где периодически показывает себя в разных нарядах. Некоторых этот факт натолкнул на подозрения о том, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова гневается на подписчиков.

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