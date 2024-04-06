Украина предложила закрыть небо над Евросоюзом для российских туристов

Украинский премьер Денис Шмыгаль требует лишить комфорта путешественников и бизнесменов из РФ.

Украина требует запрета на авиационный транзит в Россию и Белоруссию через воздушное пространство стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». По его словам, цель инициативы заключается в лишении представителей российского бизнеса и туристов возможности комфортно путешествовать и совершать деловые поездки.

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — заявил политик.

Денис Шмыгаль также отметил, что принятие украинской инициативы властями стран ЕС может создать «проблемы в логистике для Москвы, удорожив ее, а также доставит дискомфорт». Он подчеркнул, что Киев будет настаивать на введении таких санкций. Он убежден, что партнеры из Эстонии, Литвы и Латвии поддержат эту идею. Премьер добавил, что будет обсуждать соответствующий план с Еврокомиссией.

Санкции со стороны западных государств усиливаются с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Киев активно реагирует, подбрасывая сочувствующим новые идеи для ограничительных мер. План обрушить российскую экономику, тем не менее, не сработал. В Кремле утверждают, что и дальше Москва будет доказывать несостоятельность тактики Запада. В государствах, выдвигающих санкции, также признают их неэффективность.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, при этом пока ограничения не только не достигли своей цели, но и нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, усложнив жизнь миллионам людей.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ вызвали посла Южной Кореи из-за введенных санкций.