Мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК в Киеве

Им пришлось вызывать на подмогу полицейских, чтобы утихомирить его.

Мужчина с ножом напал на сотрудников Деснянского территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает портал «Киев Власть» со ссылкой на пресс-службу ТЦК.

Уточняется, что нападение произошло на улице Шолом-Алейхема, когда патруль ТЦК разговаривал с военнообязанным.

«В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 года рождения подошел со спины и нанес удар по голове старшего солдата. Потом достал из сумки нож и хотел ударить им другого старшего солдата», — говорится в сообщении.

Удерживая нападающего на безопасном расстоянии, те вызвали правоохранителей, которые задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский снизил возраст мобилизации в ряды ВСУ. Стоит отметить, что речь идет о законопроекте, который был принят Верховной радой еще в мае 2023 года.