Мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК в Киеве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

«Киев Власть»: мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК

Мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Им пришлось вызывать на подмогу полицейских, чтобы утихомирить его.

Мужчина с ножом напал на сотрудников Деснянского территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает портал «Киев Власть» со ссылкой на пресс-службу ТЦК.

Уточняется, что нападение произошло на улице Шолом-Алейхема, когда патруль ТЦК разговаривал с военнообязанным.

«В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 года рождения подошел со спины и нанес удар по голове старшего солдата. Потом достал из сумки нож и хотел ударить им другого старшего солдата», — говорится в сообщении.

Удерживая нападающего на безопасном расстоянии, те вызвали правоохранителей, которые задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский снизил возраст мобилизации в ряды ВСУ. Стоит отметить, что речь идет о законопроекте, который был принят Верховной радой еще в мае 2023 года.

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