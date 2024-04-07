Путь к ранней смерти? Почему спать ногами к двери категорически запрещено

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Народные приметы позволяют понять, откуда пошло это поверье.

Путь к ранней смерти? Почему спать ногами к двери категорически запрещено

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

Согласно народным приметам, если спать ногами к входной двери, то можно навлечь на себя неудачи и даже ухудшение самочувствия. 5-tv.ru рассказывает, действительно ли расположение кровати влияет на рост числа неприятностей в жизни.

В славянской и скандинавской мифологии дверь часто рассматривают как портал в потусторонний мир. Именно поэтому есть поверье, что, засыпая ногами к двери, можно не только столкнуться с проблемами, но и даже сократить годы своей жизни, приблизив смерть.

Раньше люди верили, что человеческая душа по время сна покидает тело. И, если ноги во время отдыха направлены на дверь, то душа может и не вернуться.

Однако, есть и другая примета, по которой сон ногами к двери может навлечь домашние конфликты и неурядицы. Согласно преданию, именно так можно заглянуть в свое будущее и получить сильный испуг.

Согласно учению фэншуй, кровать лучше ставить в самом спокойном месте квартиры. Это позволит более качественно высыпаться, без посторонних звуков за входной дверью.

Однако, если верить многочисленным исследованиям ученых, размещение дивана никак не влияет на сон, настроение, а также на будущее человека. По их мнению, суеверные люди беспокоятся чаще тех, кто с легкостью относится ко всякого рода приметам.

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