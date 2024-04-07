Второй полицейский тяжело ранен при вооруженном нападении неизвестных в Подмосковье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 5 146 0

В связи с преступлением был введен план «Сирена».

Второй полицейский тяжело ранен при вооруженном нападении неизвестных в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Второй полицейский тяжело ранен при вооруженном нападении неизвестных в Подмосковье. Об этом сообщают источники 5-tv.ru.

По предварительным данным, все произошло во время засады в Ногинском районе — помощник участкового и оперуполномоченный вышли на след вероятных наркодиллеров. Они же, предположительно, и пытались застрелить стражей правопорядка.

По информации Telegram-канала «112», нападавших было двое и скрыться после преступления они могли на черном мотоцикле.

В настоящий момент в Подмосковье действует план «Перехват» и план «Сирена». Детали уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК в Киеве.

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