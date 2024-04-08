Боится не успеть? Зачем больной раком Карл III рвется в Австралию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 146 0

Реорlе: Карл III думает о визите в Австралию из-за улучшившегося самочувствия

Боится не успеть? Зачем больной раком Карл III рвется в Австралию

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Монарх, похоже, решительно настроен побороть смертельную болезнь.

Больной раком британский король Карл III после лечения надумал совершить визит в Австралию. Он заявил, что уже в октябре вместе со своей женой Камиллой посетит это государство.

Однако официально Букингемский дворец эту поездку не подтвердил, опасаясь, что за это время в здоровье монарха могут произойти серьезные изменения, сообщило издание People.

Знакомые с ситуацией источники еще недавно признавались, лечение Карла III протекает успешно, а сам монарх рассказал — он делает все, что от него зависит, для скорейшего выздоровления. Такой настрой и положительная динамика в лечении позволили ему присутствовать на недавней Пасхальной службе в Виндзоре.

Поэтому приближенные к монарху уже начали планировать его двухнедельную поездку в Австралию. Да так, чтобы были перерывы в мероприятиях для отдыха, сообщили инсайдеры.

Однако дворец все же осторожен в заявлениях и сообщать что-либо о планах монарха на осень не спешит. Хотя о работе британского короля летом уже есть наметки — к примеру, Карл III намерен побывать на официальном праздновании дня рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Кейт Миддлтон победить рак.

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