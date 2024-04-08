Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Таких «потянет» далеко не каждый.

Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, /West Coast Surfer, /john rowley, /Michaela Begsteiger, /Tom Schneider, /Rudolf

Любовь, говорят, не купишь. Однако все женщины любят подарки — и на конфетно-букетном этапе отношений, и в дальнейшей совместной жизни.

Кому-то достаточно и сорванной в городском саду сирени, а других и элитная иномарка не радует. Астрологи выяснили, представительницы каких знаков зодиака требуют больше всего средств у своих избранников.

Львы

Женщина-Лев требует даже не столько высоких затрат, скорее соответствия. У нее все разложено по полочкам, и экономить в супружеской жизни с такой барышней сложно. Зато созданный ей уют и атмосфера в доме с лихвой окупят большие вложения!

Козероги

Такая дама во всем видит в первую очередь красоту, а в какие суммы эта эстетика выливается, ее волнует мало. Тут придется не скупиться, ведь любимая женщина достойна вложений.

Овны

Овны тратят много, но им необходимы не материальные вещи, а скорее впечатления. Такие женщины стремятся повысить свой духовный уровень, путешествуя, посещая курсы по саморазвитию. Если это совпадает с вашим настроем, вам повезло.

Скорпионы

Девушки этого знака обладают безупречным вкусом. Для них вещи выполняют не только утилитарную функцию: если это стул, то он не только, чтобы сидеть, это предмет интерьера. Если одежда, то она должна быть стильной. И в этом Скорпионы не идут на компромиссы. Так что, жизнь с ними обязывает не скупиться.

Весы

Сложный знак в отношении вещей. С одной стороны, Весы большие любители копить, с другой, в личном пространстве они способны скупить все, что им нравится. Но с ними можно договариваться, и в этом плюс.

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