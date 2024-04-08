Кимми дома: в Крыму в море выпустили спасенного дельфина

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В Крыму в море выпустили спасенного дельфина Кимми

Фото, видео: Sea Shepherd / France / ТАСС; 5-tv.ru

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Раненое и больное животное выбросилось на берег в феврале недалеко от Евпатории.

История спасения со счастливым финалом. В Крыму выпустили в море дельфина, который в феврале выбросился на берег близ Евпатории. Животное было сильно обезвожено. Стараниями зоозащитников его разместили в специальном бассейне, где ветеринары долго выхаживали его в теплой чистой воде.

Расстаться с морским обитателем решили только убедившись в его полном выздоровлении. Съемочная группа «Известий» следила за волнительной операцией. Корреспондент Николай Аксенов все покажет.

После нескольких напряженных недель борьбы за жизнь и реабилитации, дельфин по кличке Кимми отправляется в родную стихию.

Желающих проводить Кимми домой — в открытое море — на набережной Балаклавы несколько сотен человек. Многие не скрывают слез и волнения. Вместе с волонтерами мы помогаем погрузить афалину на катер.

Вес дельфина — около 100 килограммов. Это не мало с учетом того, что переносить его нужно максимально осторожно

В конце февраля этого года раненый и больной дельфин выбросился на песчаный берег в районе Евпатории. Волонтеры и зоозащитники тут же решили: животное нужно спасать. Оперативно нашли большой бассейн с подогревом. Наша съемочная группа тогда первой оказалась на месте событий. Дельфин прошел обследование и курс лечения.

«Сейчас дикое волнение, мы жутко переживаем за все. Проделана огромная работа по реабилитации», — рассказала координатор волонтеров Елена Коновалова.

Кимми оказался контактным и очень умным, как и все дельфины. У него даже появились любимые игрушки.

История со счастливым концом подходит к своему завершению: Кимми находится в лодке и остается совсем немного времени до того, как он выйдет в открытое море.

Такие хэппи-энды — большая редкость, рассказывают волонтеры центра спасения морских млекопитающих. Обычно выживает один из ста. Так, несколько дней назад попытка спасти еще одного дельфина в Севастополе закончилась трагически. Молодая самка, для которой не удалось найти теплого бассейна, умерла в море на руках у зоозащитников. Так что случай с Кимми — его второй день рождения.

«Просто праздник огромный, первый раз за все время работы центра мы выпускаем полностью здорового дельфина, в котором уверены», —отметил волонтер Петр Деминов.

Перевозка Кимми из Евпатории в Балаклаву заняла четыре часа. Важное условие выпуска дельфина в море — присутствие поблизости его сородичей. Здесь их больше всего на крымском побережье.

«Пока Кимми!» — прощаются с дельфином дети.

Окрепший и набравший вес Кимми уплыл, но специалисты будут еще несколько дней патрулировать этот участок бухты, чтобы быть уверенными в успехе операции этого спасения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти выходили детеныша нерпы, найденного на Ладоге.

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Кимми дома: в Крыму в море выпустили спасенного дельфина

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