Термобарический «Дракон»: что известно о новейшей огнеметной системе ТОС-3
В Ростехе сообщили о создании новой тяжелой системы ТОС-3 на гусеничной основе
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Боевая машина будет оснащена новой пусковой установкой.
Ростех заявил о разработке новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Об этом ТАСС рассказал Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации.
Как известно, боевую машину построят на гусеничной основе. Также система будет обладать увеличенной дальностью стрельбы.
«Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — поделился Оздоев с агентством.
Он также упомянул, что ТОС — это мощнейшее оружие, которое отлично показало себя в зоне специальной операции. Сейчас уже создана первая опытная машина нового образца.
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