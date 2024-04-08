Термобарический «Дракон»: что известно о новейшей огнеметной системе ТОС-3

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

В Ростехе сообщили о создании новой тяжелой системы ТОС-3 на гусеничной основе

Термобарический «Дракон»: что известно о новейшей огнеметной системе ТОС-3

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Боевая машина будет оснащена новой пусковой установкой.

Ростех заявил о разработке новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Об этом ТАСС рассказал Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации.

Как известно, боевую машину построят на гусеничной основе. Также система будет обладать увеличенной дальностью стрельбы.

«Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — поделился Оздоев с агентством.

Он также упомянул, что ТОС — это мощнейшее оружие, которое отлично показало себя в зоне специальной операции. Сейчас уже создана первая опытная машина нового образца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Калашников» впервые представил беспилотник СКАТ 350 М на выставке в Петербурге.

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