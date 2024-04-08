Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 770 0

Выживший при нападении в Подмосковье полицейский находится в коме

Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ногинском районе. Один из силовиков скончался на месте.

Стали известны подробности о состоянии сотрудника МВД, который выжил при нападении неизвестных с оружием. Источник 5-tv.ru рассказал, что полицейский находится в коме.

У мужчины, по предварительным данным, сложная травма — перелом лобной кости. Обломки попали в череп. Также в затылочной части была обнаружена пуля, а в теменную долю попал осколок.

Врачи диагностировали у госпитализированного признаки локального отека мозга. Он без сознания, в коме. Опросу в настоящее время не подлежит.

Неизвестные напали на двух сотрудников МВД накануне вечером в подмосковном Ногинске. По одной из версий, силовики сидели в засаде и поджидали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На месте появились двое, и по полицейским был открыт огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй был госпитализирован. Злоумышленники скрылись с места на мотоцикле.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный по подозрению в убийстве полицейского в Подмосковье оказался не при чем.

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