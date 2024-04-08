Глава МАГАТЭ назвал безрассудной атаку на Запорожскую АЭС

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Известно, что из-за действий ВСУ пострадали три сотрудника станции.

Фото, видео: Алексей Рамм / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава МАГАТЭ назвал «безрассудной» атаку ВСУ на Запорожскую АЭС. Рафаэль Гросси подчеркнул, что это нарушает принципы защиты ядерных объектов, а любые попытки получить военную или политическую выгоду от подобных действий — неприемлемы.

Инспекторы международной организации подтвердили три прямых попадания по станции — причем, защитная оболочка реактора пострадала впервые с ноября 2022 года. Правда, глава МАГАТЭ в привычной ему манере не стал обвинять кого-то конкретно. Хотя очевидно, что удар был нанесен ВСУ.

Украинские боевики атаковали станцию с помощью беспилотников. Один из них упал на купол шестого энергоблока. Как заявили в «Росатоме», критических повреждений нет, радиационный фон в норме. Также, атаке дронами подвергся район грузового порта и территория рядом со столовой. Ранения получили три сотрудника станции.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе.

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