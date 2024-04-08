Завершился прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Желание принять участие в ней выразили более 44 тысяч человек по всей страны.

Завершился прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России подошел к концу первый этап приема заявок на программу по обучению участников специальной военной операции (СВО) «Время героев». Поучаствовать в ней захотели более 44 тысяч человек со всей России. 

«Завершился этап регистрации заявок на первый поток президентской образовательной программы „Время героев“. Всего на программу поступило 44 327 заявок от представителей всех регионов России», — написали в Telegram-канале программы.

Участники смогут пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. Вплоть до конца мая каждый, кто успешно пройдет отбор, будет приглашен принять участие в дистанционной программе «Эффективное управление в системе публичной власти».

Обучение состоит из девяти электронных курсов, а также итогового тестирования. После завершения этапа регистрации каждый получит доступ к «Базе знаний», которая включает более 100 онлайн-курсов.

«Обязательно будут и последующие этапы, поскольку по поручению президента России (Владимира Путина) программа будет действовать на регулярной основе. Ну а нынешних участников после регистрации ждет тестирование. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения», — рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде развернута гуманитарная миссия Народного Фронта. Был представлен конвейер, благодаря которому удается быстро и эффективно собирать наборы с гумпомощью.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.58
0.16 100.22
0.09
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

22:18
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова сообщила о пополнении в семье
22:14
«Авито» запустил аналог сервисов Booking и Airbnb
22:05
Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест
22:02
Суд продлил арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук до 4 мая
22:01
Путин провел рабочую встречу с главой Росрыболовства Шестаковым
21:47
Страшное зрелище: от многих домов и магазинов в Орске виднеются только крыши

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок