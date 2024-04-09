«Росатом» потребовал от Финляндии три миллиарда евро из-за отказа от АЭС

«Росатом» направил иски к Финляндии в международный арбитраж на общую сумму около трех миллиардов евро из-за отказа от строительства АЭС «Ханхикиви-1». Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности группы «Атомэнергопром» за 2023 год.

Так, финская проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали российской госкорпорации, уведомила ее о расторжении контракта на возведение станции в апреле 2022-го.

Затем фирма обратилась к «Атомэнергопрому» с претензиями, потребовав вернуть около 1,7 миллиарда евро. Этот спор сейчас рассматривается в международном арбитраже из-за несогласия российской стороны с претензиями.

При этом «Атомэнергопром» требует от Fennovoima Oy досрочного возврата займа номинальной стоимостью 920,5 миллиона евро, а также компенсацию за принадлежащие группе активы в связи с расторжением соглашения акционеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» сообщил о планах построить в Турции еще одну АЭС.