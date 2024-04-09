В Неаполе произошли столкновения между противниками НАТО и полицией

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Силовики применили дубинки в отношении демонстрантов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Antonio Balasco / LiveMedi; 5-tv.ru

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Восемь человек пострадали во время столкновений, которые произошли между полицией и участниками манифестации против НАТО в итальянском Неаполе.

Демонстранты хотели добраться до входа в театр Сан-Карло, где проходила вечеринка по случаю 75-летия атлантического альянса, но преодолеть несколько кордонов полиции они так и не смогли.

Силовики применили дубинки в отношении демонстрантов. Помимо этого, правоохранители перекрыли весь доступ к району вокруг Сан-Карло.

При этом 1 апреля жители итальянской Вероны выступили против политики ЕС и НАТО, подпитывающей милитаристские настроения. Протестующие символически разрезали эти флаги «в знак полного несогласия с тем, что эти организации делают с Европой и в отношении России».

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В Неаполе произошли столкновения между противниками НАТО и полицией

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