Погибший певец Кунгуров перед смертью отправил сообщение жене

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 430 0

Супруги дважды пытались развестись.

Погибший певец Кунгуров перед смертью отправил сообщение жене

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Заслуженный артист России Евгений Кунгуров перед смертью писал жене Ирине. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Супруги, по данным портала судов общей юрисдикции Москвы, пытались развестись в 2023-м. Однако им дважды возвращали заявление — в мае и июне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кунгуров, по предварительным данным, покончил с собой в центре Москвы. Тело артиста обнаружили около его дома, правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.

Отец исполнителя Виктор отметил, что живущие на Урале близкие знаменитости «сидят при смерти». Однако он не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о смерти сына.

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