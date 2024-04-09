Погибший певец Кунгуров перед смертью отправил сообщение жене

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров перед смертью писал жене Ирине. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Супруги, по данным портала судов общей юрисдикции Москвы, пытались развестись в 2023-м. Однако им дважды возвращали заявление — в мае и июне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кунгуров, по предварительным данным, покончил с собой в центре Москвы. Тело артиста обнаружили около его дома, правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.

Отец исполнителя Виктор отметил, что живущие на Урале близкие знаменитости «сидят при смерти». Однако он не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о смерти сына.