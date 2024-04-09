С космодрома Восточный впервые запустят ракету «Ангара-А5»
Ее грузоподъемность составляет почти 25 тонн.
Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru
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С космодрома Восточный сегодня, 9 апреля, впервые в истории запустят ракету «Ангара-А5». Старт запланирован на 12 часов по московскому времени.
Он положит начало испытаний многоразового комплекса «Амур», а также разгонного блока «Орион». «Ангара-А5» относится к классу тяжелых ракет.
Она использует экологически чистое топливо, в составе которого керосин и жидкий кислород. Грузоподъемность составляет почти 25 тонн.
В будущем «Ангара» будет выводить на орбиту различные космические аппараты, а также пилотируемый транспортный корабль нового поколения.
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