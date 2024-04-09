Непростое дело: в России начнут обучать профессии няни

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В России начнут обучать профессии няни

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нанимать на работу непрофессионалов часто страшно для жизни малышей. Теперь подготовкой к труду займутся вплотную.

В учебных заведениях начнут готовить профессиональных нянь. Как выяснили «Известия», это будет отдельная образовательная программа, которая поможет вытеснить с рынка недобросовестных специалистов и сделает эту сферу более прозрачной.

Услуги няни сейчас пользуются огромной популярностью. Однако, чаще всего, родители нанимают «кота в мешке», чьи квалификация и опыт ничем не подтверждены.

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Непростое дело: в России начнут обучать профессии няни

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