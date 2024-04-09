Глава МИД Китая об отношениях с Россией: «Прошли нелегкий путь»

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Глава МИД Китая Ван И: отношения с Россией становятся зрелыми и устойчивыми

Глава МИД Китая об отношениях с Россией: «Прошли нелегкий путь»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Министры иностранных дел РФ и КНР провели сегодня переговоры и обсудили сотрудничество держав.

Отношения России и Китая становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипотношений, за прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными», — сказал он.

Сегодня, 9 апреля, Лавров и Ван И провели переговоры в Китае. Как сообщалось ранее, на этой встрече министры должны были затронуть вопросы сотрудничества держав, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, G20, региональную тематику, а также кризис на Украине и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Швейцария проведет мирный саммит по Украине с участием до 100 стран. На Западе посчитали важным прислушиваться к Глобальному Югу, от которого зависит включение России в процесс. Главный вопрос — будет ли на саммите Китай. Дело в том, что союзники Киева считают присутствие Пекина важным фактором для успеха встречи.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

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