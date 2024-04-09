Собянин назвал основные задачи развития «Московской электронной школы»

Технологии искусственного интеллекта внедрят в сервис Московской электронной школы. Это станет частью стратегии развития столичного образования до 2030 года, пишет Сергей Собянин с своем Telegram-канале.

По словам мэра, школьники и родители получат библиотеку электронных материалов с персональными рекомендациями. А учителя смогут воспользоваться прогнозами результатов учеников.

Ранее на платформе «Московская электронная школа» появились новые курсы для углубленной подготовки в ЕГЭ. Выпускники смогут самостоятельно выполнять тесты и изучать материалы.



