Паводки пошли на спад: из нескольких российских регионов начала уходить вода

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В Алтайском крае и Самарской области вода начала уходить

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Жителям помогают расчищать участки и просушивать дома.

В некоторых регионах паводковая обстановка стабилизируется. К примеру, в Алтайском крае подтопленными остаются пять районов, еще накануне их было в два раза больше. Похожая ситуация и в Самарской и Брянской областях. Там уже начались аварийно-восстановительные работы. Жителям помогают расчищать участки, доставляют тепловые пушки.

Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы уже в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области — там прорвало дамбу в Орске. К критической отметке поднимается вода в реках Тюменской области. Подмыло дороги в Удмуртии, Башкирии и Воронежской области. Ожидается, что в Курганской области в зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов. Там началась эвакуация.

Ранее 5-tv.ru писал, что лодка с детьми перевернулась в Самарской области во время эвакуации.

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