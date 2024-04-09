Паводки пошли на спад: из нескольких российских регионов начала уходить вода

Жителям помогают расчищать участки и просушивать дома.

В некоторых регионах паводковая обстановка стабилизируется. К примеру, в Алтайском крае подтопленными остаются пять районов, еще накануне их было в два раза больше. Похожая ситуация и в Самарской и Брянской областях. Там уже начались аварийно-восстановительные работы. Жителям помогают расчищать участки, доставляют тепловые пушки.

Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы уже в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области — там прорвало дамбу в Орске. К критической отметке поднимается вода в реках Тюменской области. Подмыло дороги в Удмуртии, Башкирии и Воронежской области. Ожидается, что в Курганской области в зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов. Там началась эвакуация.

Ранее 5-tv.ru писал, что лодка с детьми перевернулась в Самарской области во время эвакуации.