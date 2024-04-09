Сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок

Суд в Москве назначил водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна, наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев условно. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет», — говорится в сообщении.

При этом решено лишить его права управлять транспортом в течение 2,5 лет. Приговор не вступил в законную силу.

ДТП произошло 8 января. Как следовало из официальных сведений, Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в нескольких шагах от тротуара его сбила иномарка. Водитель не притормозил и наехал на поэта. В результате ДТП пострадавший получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. Поэт скончался в возрасте 76 лет 14 января в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбившему Рубинштейна водителю может грозить до двух лет колонии. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело после аварии. Однако после кончины Рубинштейна наказание должны были пересмотреть.