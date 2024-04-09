МВД показало фото подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье: что о нем известно

Мужчина может быть вооружен, поэтому правоохранители призвали соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не пытаться самостоятельно его задержать.

Правоохранители установили личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье, мужчина находится в розыске. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — написала она.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Полицейские сейчас принимают меры, чтобы установить местонахождение Бурякова и задержать его.

Ведомство просит россиян, знающих что-то о местонахождении Бурякова, обратиться по телефонам (496) 566-97-03 или 112. Злоумышленник может быть вооружен, поэтому нужно соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не пытаться самостоятельно его задержать.

Фото: Telegram / Ирина Волк / IrinaVolk_MVD

Неизвестные напали на двух сотрудников МВД вечером 7 апреля в подмосковном Ногинске. По одной из версий, силовики сидели в засаде и поджидали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На месте появились двое, и по полицейским был открыт огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй был госпитализирован. Злоумышленники скрылись с места на мотоцикле.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru писал, что выживший при нападении в Подмосковье полицейский находится в коме. У мужчины, по предварительным данным, сложная травма — перелом лобной кости. Обломки попали в череп.