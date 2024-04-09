«Семья всегда рядом»: ушедшая от пьющего мужа Лель нежно поздравила единственную дочь

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 22 0

Катя Лель поздравила единственную дочку с днем рождения

«Семья всегда рядом»: ушедшая от пьющего мужа Лель нежно поздравила единственную дочь

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Наследнице певицы исполнилось 15 лет.

Пережившая тяжелый развод с бизнесменом Игорем Кузнецовым певица Катя Лель показала свою подросшую дочь Эмилию. Как пишет 7Дней.ru, родители девочки разошлись из-за серьезных проблем отца с алкоголем.

Звезда не могла спокойно наблюдать за тем, как дочь становится свидетельницей пьяных выходок Кузнецова, поэтому она приняла решение уйти от супруга всего за пару месяцев до хрустальной свадьбы.

Недавно Эмилии исполнилось 15 лет. Лель с теплотой и любовью поздравила свою единственную наследницу, а также поделилась снимком.

«Я всегда с тобой! Вся наша семья всегда рядом! Мы гордимся тобой и благодарим, что ты есть у нас, Богом данная, в любви!» — пишет певица в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сестра Михаила Круга сделала в очередную годовщину со дня рождения легенды шансона.

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