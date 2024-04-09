«Мы в шаге от ядерной катастрофы»: директор Запорожской АЭС Черничук отреагировал на масштабную атаку ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 17 0

Черничук: удары ВСУ по ЗАЭС создают риски ядерной катастрофы

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Он призвал европейские страны незамедлительно отреагировать на эту ситуацию.

Удары ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС) грозят возможной ядерной катастрофой. Об этом 5-tv.ru заявил директор станции Юрий Черничук.

«В связи с серией воскресных атак генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 года крупнейшая в Европе АЭС стала непосредственной мишенью для военных дейтсвий, что представляет собой явное нарушение пяти основных принципов защиты ядерно-опансого объекта», — отметил он.

Так, говорит директор станции, за пять последних дней АЭС подверглась беспрецедентным атакам украинских БПЛА. В связи с этим Черничук призвал европейские страны незамедлительно отреагировать на эту ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МАГАТЭ собирается выступить в Совбезе ООН по ситуации на Запорожской АЭС, которая подверглась беспрецедентной серии атак со стороны ВСУ в последние дни. Гросси подчеркнул, что эти действия могут привести к глобальной катастрофе.

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