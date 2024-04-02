«Ей было 14, она пришла с мамой»: Илья Авербух о первой встрече с Арзамасовой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Авербух вспомнил о первой встрече с Лизой Арзамасовой, когда ей было 14 лет

«Ей было 14, она пришла с мамой»: Илья Авербух о первой встрече с Арзамасовой

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Фигурист также раскрыл, на что готов ради жены.

Актриса Лиза Арзамасова приняла участие в съемках продолжения известного сериала «Папины дочки. Новые», и ее ждал неожиданный сюрприз. Выяснилось, что в сериале появится ее муж фигурист Илья Аверхбух, который будет играть там самого себя. Авербух поделился со StarHit.ru своими впечатлениями о съемках, а также вспомнил о первой встрече со своей 29-летней супругой.

Авербух рассказал о своем прошлом опыте в кино, после чего принял решение никогда не сниматься. Однако ради жены он все-таки согласился появиться в одном из эпизодов сериала.

«Это родной сериал для нашей семьи. В других случаях я бы на площадку не пришел», — признался Авербух.

Оказалось, что серия, в которой снялся Авербух, посвящена знакомству парня одной из дочек с ее родителями. В тему знакомства Илья начал вспоминать о том, как сам познакомился со своей женой.

«Лизе тогда было 14, она вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали „Ледниковый период“. Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму», — поведал фигурист.

Также он отметил, что создавать магию кино действительно очень сложно, особенно в ежедневном режиме, поэтому он считает актерство действительно нелегкой работой.

С 2020 года фигурист состоит в браке с Арзамасовой. Авербух старше жены на 21 год. Вместе они воспитывают сына Льва. У спортсмена также есть наследник от первого брака.

Интересно, что Арзамасова стала мачехой для 18-летнего Мартина. По словам Авербуха, влюбился он в «папину дочку» лишь спустя десять лет после их первой встречи, когда они увиделись на светском мероприятии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арзамасову заподозрили в беременности.

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