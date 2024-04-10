Трех мальчиков-маугли обнаружили в подвале дома в Петербурге

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

У двухлетнего ребенка медики обнаружили ссадины на ногах, экхимозы и гематомы.

Трех мальчиков-маугли обнаружили в подвале дома в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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В Петербурге в подвале дома обнаружили двухлетнего мальчика, который проживал там вместе с отцом и братьями. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Малыша нашли в грязной одежде, к тому же она была не по погоде. Кроме того, его кожа и волосы были испачканы краской.

После первичного осмотра ребенка отправили в больницу. На его теле врачи выявили ссадины на нижних конечностях, экхимозы и гематомы.

Состояние малыша оценивается как средней тяжести. Его братья со схожими повреждениями были также госпитализированы.

По предварительным данным, прежде дети проживали с матерью. Однако затем она переехала к новому возлюбленному в Самару, ухажер матери им не понравился, и они попросились к отцу в Петербург.

Сам отец же уверяет, что ушибы у детей вызваны следами от красок — при этом ни школу, ни детский сад малыши не посещали. Их мать сейчас в Петербурге — с ней беседуют правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал, что это не первый подобный случай в Петербурге. Так, почти две недели назад в Северной столице обнаружили девочку-маугли.

Выяснилось, что 12-летнего ребенка отец сажал на цель и морил голодом. Полицейским удалось узнать об этом совершенно случайно.

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