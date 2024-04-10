Реки в нескольких регионах России могут выйти из русла

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Реки могут выйти из русла в Курганской области

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Опасные отметки преодолены не только на Урале и в Приволжье.

Понятно, что сейчас самая сложная ситуация в Оренбургской области. Но если посмотреть на карту составленную нами на основе данных Росгидромета, то видно, что под угрозой еще несколько регионов — они обозначены красным.

В первую очередь это Курганская область. Показателем являются так называемые опасные отметки, после них реки начинают выходить из русла и заливать все вокруг.

Эти отметки преодолены не только на Урале и в Приволжье. Вода разлилась в Алтайском крае, Новосибирской, а также в Тверской области и в Новгородской.

В целом же повышения есть во многих регионах, но они пока не столь угрожающие. Именно такую ситуацию докладывали в Кремле президенту Владимиру Путину.

А губернаторы и МЧС действуют исходя из этих прогнозов. И вот, например, после разговора с главой Оренбургской области Денисом Паслером президент направил в регион не только руководителя МЧС Александра Куренкова, но и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина — именно он, когда уйдет вода, будет координировать работы по восстановлению жилья и дорог.

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