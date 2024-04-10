«Росатом» обеспечивает работу объектов Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ

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Безопасность поддерживают сотрудники Росгвардии и Минобороны.

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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ВСУ бьют не только по мирным жителям. Уже третьи сутки подряд атакам подвергается Запорожская атомная электростанция.

Туда опять прилетел дрон, и попал он ровно в то место, где за несколько минут до этого находились эксперты международной организации МАГАТЭ. Никто не пострадал, критических разрушений нет.

И после этой атаки, которая больше напоминает выходку хулиганов, функционирование объектов станции продолжают поддерживать «Ростатом» вместе с Росгвардией и Минобороны.

«Мы находимся у здания учебно-тренировочного центра, в крышу которого сегодня прилетел дрон. Атака ВСУ произошла через десять минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга. Уникальность этого учебно-тренировочного центра в том, что здесь находится реальное оборудование. В том числе реакторный зал», — говорит директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предупредил о рисках ядерной катастрофы после атак ВСУ на станцию.

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«Росатом» обеспечивает работу объектов Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ

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