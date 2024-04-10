Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 11 0

Партия UDC призвала к выходу Швейцарии из СЕ после решения ЕСПЧ по климату

Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

Фото: www.globallookpress.com / MANUEL GEISSER via www.imago-im

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Во фракции назвали недопустимым принятие политических решений судами.

«Демократический союз центра» (UDC), крупнейшая парламентская партия Швейцарии, заявила о необходимости страны выйти из Совета Европы из-за осуждения со стороны организации за нарушение экологических обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

«Задача судов — устанавливать закон, а не заниматься политикой. Более того, судьи в Страсбурге даже не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2», — говорится в сообщении.

Партия также решительно осудила это «вмешательство иностранных судей». Недовольство UDC вызвало решение ЕСПЧ впервые оштрафовать Швейцарию за «бездействие в вопросе изменения климата».

Согласно постановлению, страна не выполнила обязательства по Конвенции об изменениях климата в плане внедрения соответствующих законодательных практик, включая ограничения выбросов парниковых газов. На страну, как уточняется, подали иск в ЕСПЧ пенсионеры из организации «Старейшины за защиту климата», в итоге добившиеся компенсации в размере 80 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС намерен ввести новый торговый закон о «грязной» продукции, который установит правила ввоза в страны Европы импорта, содержащего высокий уровень углерода. 

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