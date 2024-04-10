Призыв эвакуироваться: в Оренбурге сегодня ожидают пик паводков

Эфирная новость 23 0

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критический уровень

Фото, видео: Лебедев Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В регионе подтопило уже порядка 12,5 тысячи домов.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге уже выше критического и продолжает расти. Горожан призвали незамедлительно эвакуироваться из опасных районов — а это северная, южная и западная части города.

Сотрудники МЧС помогают жителям собрать необходимые вещи. Тех, кто уезжает своим ходом, просят обязательно выключить электричество и перекрыть газ.

Тем временем удар стихии уже приняли на себя поселки под Оренбургом. Там полным ходом идет эвакуация. Людей вывозят на вездеходах и лодках. Местами улицы ушли под воду на полтора и даже два метра. Всего, по последним данным, в регионе подтопило порядка 12,5 тысячи домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Прокуратура требует пересмотреть решение по делу о ДТП с поэтом Рубинштейном
10:41
Призыв эвакуироваться: в Оренбурге сегодня ожидают пик паводков
10:36
Накрученные оценки и фирменные цвета: в AppStore появились фейковые приложения российских банков
10:20
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному пуску с Восточного
10:11
Уровень реки Урал в районе подтопленного Орска за ночь упал на 24 сантиметра
10:08
Помощь землякам: оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«Из-за нее он потерял лицо»: отец Кунгурова вскрыл истинную причину смерти сына
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок