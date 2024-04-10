Помощь землякам: оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск

Военные помогают местным жителям эвакуироваться и развозят питьевую воду.

В Орске, который первым принял на себя удар сильнейшего за 100 лет наводнения, уровень воды в реке Урал упал еще на 20 сантиметров. Пик паводка пройден, однако затопленными остаются около семи тысяч домов. Большинство жителей эвакуировались, но есть и такие, кто остался, беспокоясь за сохранность имущества.

Самое необходимое — питьевую воду, продукты — им привозят волонтеры. Среди них оренбургские казаки. Помочь землякам они приехали прямо из зоны спецоперации. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков оказался в составе гуманитарной миссии.

Из зоны СВО сразу же в зону подтопления. Оренбургские казаки еще три дня назад были под Лисичанском, отвозили добровольцам снаряжение и продукты. Даже не успели заехать домой. Узнав о наводнении в Орске, сразу же рванули сюда.

«Работаем до доставке еды воды. Я сам принимал участие в СВО, возили нашим ребятам тактические „игрушки“. Собрали все оборудование: лодки водолазные костюмы, веревки, фонари», — рассказал военный с позывным «Пуля».

За последние сутки казаки эвакуировали на своих лодках 47 человек, сегодня нужно доставить продукты и воду жителям подтопленных территорий.

Площадь Гагарина, район автовокзала. Как будто, визуально, воды стало поменьше. Постепенно она уходит. Пока еще можно идти вброд.

Эту часть города стихия не пощадила. Вода смыла практически все, что было у нее на пути. Все учреждения затоплены. Пекарня, аптека — все плавает в воде.

Как бы это странно не прозвучало, идем вброд по обычному навигатору. На Менделеева нужна питьевая вода.

Этот район полностью обесточен. Нет воды, света, электричества. Газораспределительная станция залита водой. Школа не работает, школьники переведены на дистанционное обучение.

Жители встречают нас и сразу рассказывают о своей проблеме. Они эвакуировались, но вынуждены были вернуться — на свой страх и риск.

«Мы вернулись, потому что топит дома. Мы сами укрепляем, как можем. Вон, посмотрите, с погребов топит», — говорит местная жительница Людмила.

Дома топит теперь с двух сторон. Справа — из-за паводка, слева — из- за лопнувшей трубы. И с той стороны вода, и с этой. Льется прямо на жилые дома.

Жильцы укрепляют подъезды подручными материалами.

«Вот так берем и делаем, чтобы в подъезд не текло. Чувствуется бензин. Там проходит коллекторная труба», — рассказывает Людмила.

Казаки передают им воду. Помощь в этом микрорайоне нужна всем. Кому-то, как этому мужчине, нужно забрать документы. Приходится лезть через окно — первый этаж затоплен.

Заходим в один из жилых домов, вода почти доходит до квартир. Удивительно, но в этом доме все еще остаются люди. Живут без света, воды и электричества. И уезжать никуда не хотят.

— Почему вы не эвакуируетесь?

— Не можем.

Одни боятся за свое имущество. Другие — потому что до сих пор твердо убеждены, что беда пройдет мимо них. Хотя размер катастрофы явно говорит об обратном

«Я не уезжал. Не посчитал, что опасно. Я успею добежать. Лодка в квартире», - считает местный житель Сергей.

Казаки-добровольцы не отказывают даже в такой, казалось бы, житейской просьбе, как полить цветы или забрать продукты. Понимают: жители хотят сохранить хотя бы то малое, что у них осталось.

«Даже в мыслях не было помогать — не помогать. Это наше предназначение. Раз беда случилась. Зов сердца. Как на фронте. 24/7», — отмечает атаман юртового казачьего общества «Восточное» Комаров Владимир.

Помощь здесь нужна всем и тоже круглосуточно. И те, кто не понаслышке знает о трудностях прифронтовой жизни, всегда готовы ее оказать.