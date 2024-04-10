Редкие образцы космической техники представили в Академии РВСН

История отечественной космонавтики — в реальных экспонатах, побывавших на орбите. Редкие образцы космической техники представили в Академии ракетных войск стратегического назначения.

Летательные аппараты, спутники, фоторазведчики — от начала космической эры до наших дней. Впечатляющую коллекцию увидел корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Межпланетная станция — одно из последних конструкторских изобретений Сергея Королева. Он первым отправил человека в космос, и это его аппарат улетел так далеко, как в то время могли только мечтать.

Конкретно подобный спускаемый аппарат побывал на поверхности Венеры. И смог выяснить, почему она непригодна для жизни.

«Температура 450 градусов по Цельсию. Плюс углекислотная атмосфера, плюс сернокислотные облака. Плюс отсутствие яркого света, потому что сплошная многокилометровая облачность. В общем, не зря эту планету назвали женским именем», — говорит полковник, преподаватель академии РВСН имени Петра Великого Демьян Макаренко.

Аппарат Муссон работает на земной орбите. С его помощью создают цифровые карты городов и целых стран, определяют форму Земли, отдаление или сближение континентов — и точность межконтинентальных баллистических ракет.

В учебной аудитории Военной академии РВСН вся история советской и российской космонавтики. Около 30 летательных аппаратов — спутников, фоторазведчиков и космических кораблей — на их примере будущие покорители космоса изучают историю.

Через такую же дверь в 1975-м встретились космонавты «Аполлона» и «Союза». Стыковочный блок сразу переходит в бытовой.

Здесь, несмотря на тесноту, могли жить сразу два космонавта. Здесь же они принимали пищу, меняли температуру на более комфортную и просто могли поспать.

Экспонаты помогают узнать, как устроены в аппараты, а также правила космонавтов. Например, почему во время приземления шторку иллюминатора лучше не закрывать.

«Гагарин честно выполнил все. Вообще он выполнил весь полет от начала и до конца. Как было положено. Соответственно, шторку он закрыл перед посадкой. Жалел потом об этом страшно. Именно поэтому во всех остальных полетах ни один из космонавтов космических аппаратов „Восток“ эту шторку не закрывал», — добавил полковник.

В пример будущем космонавтам всегда ставят первого. В полете Юрия Гагарина произошло 11 внештатных ситуаций: от раннего выключения двигателя до шести минут без воздуха во время катапультирования.

«Оставаться вот таким вот совершенно хладнокровным во всех ситуациях, в которых он оказался — это действительно подвиг», — указал Макаренко.

Подвиг, который наши космонавты не забывают. Подобно Гагарину остаются холоднокровными и не останавливаются в покорении космоса.