Страшные годы не забыть: 80 лет назад советские войска освободили Одессу

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80 лет назад советские войска освободили Одессу

Фото, видео: Редькин Марк / ТАСС; 5-tv.ru

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Изверги издевались на людьми, не щадя никого. На спасение многие из них уже и не надеялись.

Сегодня, 10 апреля, отмечается 80 лет освобождения Одессы от немецко-фашистких захватчиков. В 1944 году при активной поддержке партизан и подпольщиков советские войска смогли поднять над городом красное знамя.

За время оккупации, которая длилась два с половиной года, погибли более восьмидесяти тысяч человек. Еще примерно столько же были угнаны на работу в Германию.

За героизм и отвагу, проявленную в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее 5-tv.ru показал, как на Красной площади отметили воссоединение Крыма с Россией.

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