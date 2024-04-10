Смена курса: немецкие политики призвали Шольца остановить поставки ВСУ
Der Spiegel: группа немецких политиков призвала Шольца остановить поставки ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; 5-tv.ru
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Среди инициаторов предложения — представители почти всех партий в Германии.
Группа политиков в Германии призвала остановить поставки оружия Украине. В открытом письме к канцлеру Олафу Шольцу они отметили необходимость сменить нарастающую военную риторику — и перейти к дипломатии.
Письмо подписали больше 30 человек — среди них представители почти всех немецких партий. Как отмечает Der Spiegel, это говорит о том, что послание было подготовлено «очень большой коалицией» в правительстве.
Только в этом году на военную помощь Киеву Германия собирается потратить больше семи миллиардов евро.
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