Смена курса: немецкие политики призвали Шольца остановить поставки ВСУ

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Der Spiegel: группа немецких политиков призвала Шольца остановить поставки ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; 5-tv.ru

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Среди инициаторов предложения — представители почти всех партий в Германии.

Группа политиков в Германии призвала остановить поставки оружия Украине. В открытом письме к канцлеру Олафу Шольцу они отметили необходимость сменить нарастающую военную риторику — и перейти к дипломатии.

Письмо подписали больше 30 человек — среди них представители почти всех немецких партий. Как отмечает Der Spiegel, это говорит о том, что послание было подготовлено «очень большой коалицией» в правительстве.

Только в этом году на военную помощь Киеву Германия собирается потратить больше семи миллиардов евро.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что президент Франции Эммануэль Макрон не смог уговорить лидеров США и ФРГ.

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