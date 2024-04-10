Кина не будет: продолжение культового сериала «Игра престолов» отменяется

Сценаристы не смогли придумать подходящую историю.

Продолжение культового сериала «Игра престолов» отменяется. Ранее в разработке находился проект про одного из главных героев — Джона Сноу. Однако, как поделился исполнитель роли Кит Харингтон, сценаристы не смогли найти подходящую историю для экранизации. Поэтому переговоры по проекту пока свернули.

Однако поклонникам вселенной Джорджа Мартина отчаиваться не стоит. Они могут посмотреть другие произведения — новый сезон «Дома Дракона» и еще один сериал «Рыцарь семи королевств». Правда, все это приквелы, то есть предыстория «Игры престолов». А многие хотели увидеть именно продолжение.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Игры престолов» Харингтон рассказал о своем психическом заболевании.