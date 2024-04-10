Военные инженеры РВСН привезли воду жителям Оренбургской области

В затопленных районах Оренбургской области также работают военнослужащие. Военные инженеры местного соединения РВСН привезли пострадавшим больше 20 тонн гуманитарного груза. В основном, это питьевая вода. Ее раздают прямо на улицах, а еще развозят в цистернах в труднодоступные районы, которые сейчас отрезаны паводком.

Для доставки также задействуют плавающие транспортеры и моторные лодки. На них же из зоны бедствия вывезли около 100 жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск, чтобы помочь землякам. Они эвакуируют местных жителей, а также подвозят им еду, воду и снаряжение.