Военные инженеры РВСН привезли воду жителям Оренбургской области

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Военнослужащие привезли собой более 20 тонн гуманитарного груза.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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В затопленных районах Оренбургской области также работают военнослужащие. Военные инженеры местного соединения РВСН привезли пострадавшим больше 20 тонн гуманитарного груза. В основном, это питьевая вода. Ее раздают прямо на улицах, а еще развозят в цистернах в труднодоступные районы, которые сейчас отрезаны паводком.

Для доставки также задействуют плавающие транспортеры и моторные лодки. На них же из зоны бедствия вывезли около 100 жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск, чтобы помочь землякам. Они эвакуируют местных жителей, а также подвозят им еду, воду и снаряжение.

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