Девять лет колонии получил житель Липецка за попытку поджога военного аэродрома

Второй Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова к девяти годам лишения свободы. На выездном заседании его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.

Указывается, что Куликов признан виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома, а также попытке примкнуть к террористической организации «Легион «Свобода России»*.

«Путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет в колонии строгого режима», — сказала Жирнова.

В качестве дополнительного наказания ему назначен один год ограничения свободы без штрафа. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Жирнова добавила, что судебный процесс прошел за несколько заседаний. Куликов признал свою вину. Суд признал его явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также то, что в момент попытки примкнуть к террористической организации злоумышленнику еще не было 18 лет.

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* — признана террористической и запрещенной на территории РФ