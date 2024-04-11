На похоронах не была, но квартиры взяла: Степаненко судится за наследство подруги

Имущество дизайнера Натальи Маголы оценивается в многие миллионы рублей.

Не так давно бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стала счастливой обладательницей элитной недвижимости в Сочи, а именно — двух квартир и машиноместа. Роскошные апартаменты находятся в самом центре города в 21-этажном здании, а из окон открывается шикарный вид на море.

Но самое интересное здесь то, что все это досталось звезде «Аншлага» по наследству от ее умершей подруги — дизайнера Натальи Маголы, которая скончалась в феврале 2022 года от онкологического заболевания. Ей на тот момент было 50 лет, пишет KP.RU.

Кто такая Наталья Магола

Журналисты выяснили у риэлтора Максима Коломейцева, что Наталья покупала это жилье еще на этапе строительства, а кадастровая стоимость квартир и машиномест превышает 30 миллионов рублей. При этом рыночная цена каждой квартиры без ремонта будет начинаться от 35 миллионов рублей.

Место на парковке же стоит не меньше трех миллионов рублей. Дизайнер могла себе позволить такую недвижимость, так как владела собственным бюро, а в ее портфолио числится даже дизайн многих роскошных особняков на Рублевке.

Кроме того, согласно завещанию Натальи, Елене достанется и целая коллекция антиквариата, которая находится в одной из квартир. Все наследство исчисляется сейчас десятками миллионов рублей.

Может показаться, что Наталья была очень успешным, но одиноким человеком. Однако выяснилось, что у Маголы была семья — сестра, мать и отец, который умер через несколько месяцев после кончины дочери. Родных дизайнера эта новость не обрадовала и даже шокировала.

«Для нас это завещание было полным шоком. У Наташи осталась я, мама и папа. Наш отец был тогда еще живой, ему был 81 год. Он умер через несколько месяцев после того, как не стало Наташи. Но до оглашения завещания не дожил, его раскрыли спустя полгода после смерти сестры. Благо, конечно, папа не узнал о нем. Он бы не выдержал такого», — говорит сестра покойной Лариса.

На данный момент известно, что сестра и мать дизайнера будут сражаться в суде за недвижимость, требуя признать недействительным завещание родственницы. Иск сестры и матери Маголы будет рассмотрен Хамовническим районным судом Москвы.

По их мнению, Наталья не обладала полной дееспособностью, поскольку составляла завещание после тяжелой черепно-мозговой травмы. Первое заседание по делу назначено на 18 апреля.

Что еще известно про завещание

В документе также указаны два других наследника — брат сожителя Маголы, а также сын ее другого мужчины (были в законном браке). Братом сожителя является гражданин Украины Алексей Курташ, а сына некогда законного супруга Натальи — сербского архитектора Миодрагу Цвийича — зовут Иван.

Сестра и мать Натальи в Завещании не указаны. Согласно завещанию, мужчинам достаются дома на Николиной Горе в Москве, в одном из которых до сих пор живут мать и сестра покойной Натальи.

По словам сестры дизайнера, они живут сейчас в доме площадью 150 квадратных метров. Кроме того, в строительстве жилья участвовал их отец. Лариса не понимает, почему Наталья завещала этот дом Алексею. Второй дом был отдан сербу Миодрагу.

«Второй шикарны дом в три этажа и площадью больше 400 квадратов и большим земельным участком, гаражом и „Мерседесом“ достается Миодрагу Цвийичу, с которым она обручилась уже почти перед своей смертью. Этому мужчине было 80 лет, и он уже тоже скончался, кажется. Поэтому его интересы в суде и представляет его сын Иван», — рассказывает Лариса.

Сестра также отметила, что у Натальи своих детей не было, она была полностью погружена в свою работу. Однако совсем без жилья сестра и мать Натальи не остались, но, конечно, это не те шикарные квартиры в Сочи. Так, известно, что у них есть квартира в Москве площадью 50 квадратных метров. Женщины в ней обе прописаны, но не живут там.

Сомнения родственников

Известно, что незадолго до своей смерти Наталья внесла Степаненко в свое завещание. Однако родственницы утверждают, что никакой тесной дружбы сестры с юмористкой они не помнят.

Но Лариса, тем не менее, подтвердила, что дизайнер «что-то делала для их с Петросяном дома». Однако есть информация, что одно время Магола жила в квартире Степаненко в Сеченовском переулке Москвы — эти данные сестра покойной также подтвердила.

«Сестра вроде как-то жила даже у Степаненко по какой-то причине. Но я мало что знаю об этом», — говорит Лариса.

Родственница дизайнера также в разговоре с журналистами добавила, что Степаненко перестала выходить с ними на связь и больше не отвечает на телефонные звонки. Более того, родственницы возмущены тем, что Елены не было даже на похоронах Натальи и сомневаются, что они с ней были настолько близки, чтобы та переписала на нее жилье.

«Елена Степаненко на похоронах подруги даже не была. Казалось бы, если так близки были, что даже унаследовала состояние, мы бы встретили ее на прощании с Наташей. Но нет», — недоумевают родственники.

Доказательства семьи

В суде родня дизайнера настаивает, что та была недееспособна в момент написания завещания. В качестве доказательства женщины приводят в пример переписку Натальи с Еленой, которую они нашли в телефоне покойной.

Женщины считают, что это обстоятельство может им помочь в суде. Так, их информации, время написания завещания — февраль 2020 года.

Они помнят, что в этот момент Наталья лежала в больнице и проходила множество процедур из-за онкологии. Помогала ей в этот момент как раз Степаненко.

Сестра Натальи также рассказала, что Степаненко в суд не ходит. Вместо нее она отправляет своих юристов.

Кроме того, по словам Ларисы, Елена не собирается возвращать имущество семье умершей. Что касается знаменитости, то есть данные, что на данный момент она живет в Нью-Йорке, а в Москву приезжает редко.

Можно ли оспорить завещание

По словам адвоката Алексея Иванова, оспаривание завещания — довольно частая практика. Так, если же наследодатель не учел в завещании наследников, которым в любом случае полагается обязательная доля, то можно признать документ недействительным.

Суд должен установить, что завещатель являлся недееспособным в момент его составления или если будет доказано, что документ поддельный. К категории наследников, которым полагается обязательная доля, относятся: недееспособные (супруг, дети, родители) и несовершеннолетние наследники первой очереди покойного, а также его иждивенцы.

Но есть еще момент в законодательстве: в отношении граждан, пытавшихся незаконно выдать себя за настоящих наследников или увеличить причитающуюся им долю в наследстве, завещание тоже может быть отменено. Однако все это надо будет еще доказать в суде.

Имущество Степаненко

Журналистам удалось узнать, что у бывшей жены Петросяна есть также и своя собственная квартира в Сочи в том же доме, что и унаследованное ею жилье от подруги, но на другом этаже

Площадь собственной квартиры Степаненко составляет 133 квадратных метра. Кроме того, во владении имеется и место в гараже.

Однако похоже, что Елена давно не приезжала туда, так как ее соседи даже не знают, кто является собственником этих апартаментов.

После громкого развода с Петросяном Елена получила ровно половину нажитого в браке. Общая же стоимость совместного имущества оценивается СМИ в полтора миллиарда рублей. Говорят, что только опись предметов для оценки заняла более 500 страниц.

Самая дорогая недвижимость — это квартира площадью 516 квадратных метров, которая находится в центре Москвы в Зачатьевском переулке и стоит примерно 300 миллионов рублей. По этому адресу прописана Елена Степаненко.

Кроме того, супруги делили также две квартиры в Сеченовском переулке и две однокомнатные квартиры у метро «Смоленская» (в знаменитом Доме архитекторов), а также в Большом Кондратьевском переулке рядом с метро «Новослободская». Кроме того, у экс-супругов была и загородная дача в Подмосковье в Одинцовском районе площадью 380 квадратных метров на участке 30 соток.

Супруги делили также коллекцию книг, стоимость которых была, в основном, небольшой. Однако звездный адвокат Сергей Жорин тогда в разговоре с 5-tv.ru пояснил, что данные о стоимости имущества слишком завышены.

«То, что фигурирует в некоторых изданиях преувеличено, и мы с Евгением Вагановичем даже шутили, что он не отказался бы от этих миллиардов, но в действительности все намного-намного скромнее», — сказал Жорин.

Под раздачу также попала живопись, которую коллекционировал Петросян. Говорят, в его коллекции есть картины Айвазовского, Шишкина и Боголюбова. Если эта информация правдива, то стоимость их может быть огромной, а оба супруга точно не остались в нищете после развода.

Ранее 5-tv.ru писал о результатах раздела имущества Петросяна и Степаненко.