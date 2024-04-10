В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта

Он скончался 15 марта на 90-м году жизни, но его прах до сих пор не предан земле.

Похороны народного артиста РСФСР, бывшего президента Театра сатиры Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля. Об этом сообщили в учреждении, передает ТАСС.

Прах Ширвиндта до сих пор не предан земле. Он скончался 15 марта на 90-м году жизни, церемония прощания состоялась 18 марта в Театре сатиры. Предполагалось, что семья отложила похороны, чтобы провести их при более комфортной погоде.

Известно, что теперь прах артиста предадут земле на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после смерти Ширвиндта в театре Сатиры разгорелся нешуточный скандал.