В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 540 0

Прах Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище

В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Он скончался 15 марта на 90-м году жизни, но его прах до сих пор не предан земле.

Похороны народного артиста РСФСР, бывшего президента Театра сатиры Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля. Об этом сообщили в учреждении, передает ТАСС.

Прах Ширвиндта до сих пор не предан земле. Он скончался 15 марта на 90-м году жизни, церемония прощания состоялась 18 марта в Театре сатиры. Предполагалось, что семья отложила похороны, чтобы провести их при более комфортной погоде.

Известно, что теперь прах артиста предадут земле на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после смерти Ширвиндта в театре Сатиры разгорелся нешуточный скандал.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого, введен план «Сирена»
16:50
«Право на самооборону»: в НАТО назвали допустимыми удары ВСУ по целям в России
16:33
Россия ввела санкции против чиновников и IT-специалистов Британии
16:30
Паводки подступают к Тверской, Костромской и Кемеровской областям
16:29
Дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
16:21
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
«Дело будет неординарным»: кто намерен судиться за прах Либерж Кпадону
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок