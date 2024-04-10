В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого, введен план «Сирена»

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Предполагаемый пособник террористов может быть вооружен. Власти подтвердили информацию.

В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого, введен план «Сирена»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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В подмосковном Чехове ищут подозреваемого, который сбежал от сотрудников силовых структур. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, разыскивается мужчина по имени Сергей 1976 года рождения. Вероятно, он вооружен. В связи с этим в Чехове введен план «Сирена». В поисках задействованы все подразделения. Подробности выясняются.

Глава городского округа Михаил Собакин подтвердил на странице в соцсети «ВКонтакте», что в населенном пункте «укрывается пособник террористов». Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Работают сотрудники МВД и ФСБ России. Собакин лично контролирует ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье.

Нападение произошло вечером 7 апреля в Ногинске. По одной из версий, силовики сидели в засаде и поджидали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На месте появились двое, и по полицейским был открыт огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй был госпитализирован. Злоумышленники скрылись с места на мотоцикле.

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