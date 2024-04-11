Позолоти ручку: как распознать инфоцыган и не попасть в ловушку

Никогда не отдавайте свои деньги мошенникам.

В последнее время в интернете все чаще можно наткнуться на курсы так называемых «инфоцыган» — якобы преподавателей, которые обещают успех и огромные заработки. Для этого всего-навсего нужно купить их курсы, и тогда деньги потекут рекой.

Однако некоторые мошенники действуют более профессионально, и их схемы распознать сложнее. Адвокат Денис Хузиахметов поделился с изданием «Страсти» несколькими советами, как легко понять, что перед вами инфоцыган.

Первым и главным фактором является отсутствие лицензии.

«Образовательная деятельность подлежит лицензированию, наличие лицензии можно проверить на сайте Рособрнадзора. Первым звоночком о том, что перед вами не образовательный курс, а „продукт“ об успешном успехе, — отсутствие лицензии. Исключение предоставлено для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются образованием без педагогического коллектива», — объясняет адвокат.

Также эксперт пояснил, что хорошим решением будет проверить, куда именно «преподаватель» просит переводить деньги. Если оплата пойдет на чей-то личный счет — тут налицо попытка обмануть налоговую.

Помимо этого, по закону, с вами обязаны заключить договор об оказании образовательных услуг, в котором будут указаны срок обучения, его стоимость, а также порядок расторжения договора. Отсутствие подобных формальностей помешает обманутому клиенту потребовать свои деньги назад, а также затруднит процесс судебных разбирательств.

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