Рогов назвал Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Евродипломат, указал он, предлагает отдать атомную станцию в руки боевиков.

Рогов назвал Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Слова верховного евродипломата Жозепа Борреля о необходимости вывести российские войска с Запорожской АЭС являются циничными. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», — сказал общественный деятель.

Боррель прежде призвал прекратить атаки на ЗАЭС, так как они увеличивают риски ядерного инцидента. Россия, добавил он, «должна уйти со станции».

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предупредил о рисках ядерной катастрофы после атак ВСУ на станцию.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
Герой России Липовой заявил об изменении характера боевых действий на Украине
5:06
Рогов назвал Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС
4:50
«Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю
4:36
Записку нашли у погибшей в ДТП женщины под Екатеринбургом
4:24
В Кузбассе смыло мост через реку Томь
4:11
«Мне надоело»: HammAli отреагировал на шутку Баскова о псевдониме

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок