Боевики в Нальчике открыли огонь по силовикам в ответ на предложение сдаться

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Евгения Романова
Евгения Романова 243 0

НАК: в Нальчике блокированы бандиты, открывшие по спецназу огонь

Фото, видео: Пресс-служба НАК; 5-tv.ru

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Прежде в городе ввели режим контртеррористической операции.

Спецназ блокировал в садовом товариществе в Нальчике боевиков, причастных к терроризму. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Указывается, что во время проведения в Кабардино-Балкарии оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о местонахождении вооруженных боевиков.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества „Насып“ городского округа Нальчик», — говорится в сообщении.

Боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям, но в ответ на это они открыли огонь по правоохранителям. Оперативные штаб НАК координирует деятельность силовиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО). Данное решение было принято республиканским управлением ФСБ.

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