«Будут осложнения»: названа связь между детством и неудачами в отношениях

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Психолог Дугенцова: травмы из детства могут повлиять на личную жизнь

«Будут осложнения»: названа связь между детством и неудачами в отношениях

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Важно решать все возникающие ментальные проблемы как можно скорее, не запуская ситуацию.

Нерешенные психологические травмы из детства могут повлиять на личную жизнь в будущем. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Специалист объяснила, что нерешенные вопросы с родителями скорее всего повлияют на умение выстраивать коммуникацию с противоположным полом. Кроме того, трудности из детства могут привести к нежеланию заводить ребенка в уже осознанном возрасте.

«Отношения с родителями абсолютно точно влияют на нашу личную жизнь в будущем. Также влияет отношение родителей друг к другу, так как мы берем это за основу и базу психики. Если с детства остались какие-либо нерешенные вопросы между ребенком и родителями, то в будущем они будут давать осложнения», — объяснила эксперт.

Она упомянула, что очень важно работать над собой — иначе человеку будет трудно построить здоровые отношения в будущем.

Дарья Дугенцова подчеркнула, что воспитать полностью здорового ментально человека невозможно, однако необходимо стараться решать возникающие сложности с самого начала, не оставляя проблемы на самотек. Так проблемы станут менее травмирующими.

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