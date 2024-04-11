Сохраняется высокий уровень инфляции: что будет с долларом и евро в конце года

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 14 0

К концу года курсы доллара и евро могут сильно упасть из-за роста цен на нефть

Сохраняется высокий уровень инфляции: что будет с долларом и евро в конце года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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На мировом рынке наблюдается беспокойство.

На днях, после нескольких месяцев стабильности, курсы доллара и евро внезапно поползли вверх. Причины этого понятны не всем, к тому же многие не знают, чего ждать от валют в будущем. Сайт KP.RU провел аналитику и составил прогноз, как поведут себя доллар и евро к концу года.

Неожиданное повышение курса доллара связанно, в первую очередь, с тем, что Федеральная резервная система США решила не снижать учетную ставку, из-за чего в Америке сохраняется высокий уровень инфляции. Во-вторых, сегодня наблюдается небольшое снижение цен на нефть — цена за баррель опустилась ниже отметки в $90.

Нестабильность же евро связана с подготовкой очередного пакета антироссийских санкций. Недавно в Евросоюзе анонсировали уже 14-й пакет ограничений против России, из-за чего на мировом рынке началось небольшое беспокойство.

Прогнозы экспертов неоднозначны: кто-то говорит о повышении курса до 100 рублей за доллар, кто-то же наоборот предрекает рост цен на нефть вплоть до $120 за баррель, что положительно повлияет на состояние рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Набиуллина назвала шесть направлений для борьбы с бедностью в России.

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