Побочный эффект: раскрыта неожиданная польза жира у людей

Что удалось выяснить исследователям?

Научные исследования доказали пользу жира в организме для укрепления костей, хотя не все ученые соглашаются с данной теорией. Об этом Lenta.ru рассказала травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Дарья Черемисова.

Некоторые исследователи подтверждают, что у людей с ожирением кости становятся менее плотными и более пористыми. Однако другие данные показывают, что жир может укреплять кости и способствовать быстрому восстановлению после травм.

«В то же время ни у кого не возникает сомнений, что лишний вес — это угроза для суставов. У пациентов с ожирением значительно выше риск травм, возникновения артритов и артрозов, разрушения коленных суставов и деформаций позвоночника», — добавила ортопед.

Черемисова также упомянула недавнее исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Маастрихте, которое выявило, что женщины с висцеральным ожирением более подвержены переломам. У мужчин же их риск увеличивается при недостаточной массе тела.

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