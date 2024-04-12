Побочный эффект: раскрыта неожиданная польза жира у людей

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 37 0

Травматолог Черемисова: жир в организме способствует укреплению костей

Побочный эффект: раскрыта неожиданная польза жира у людей

Фото: www.globallookpress.com / Franziska Kraufmann

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что удалось выяснить исследователям?

Научные исследования доказали пользу жира в организме для укрепления костей, хотя не все ученые соглашаются с данной теорией. Об этом Lenta.ru рассказала травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Дарья Черемисова.

Некоторые исследователи подтверждают, что у людей с ожирением кости становятся менее плотными и более пористыми. Однако другие данные показывают, что жир может укреплять кости и способствовать быстрому восстановлению после травм.

«В то же время ни у кого не возникает сомнений, что лишний вес — это угроза для суставов. У пациентов с ожирением значительно выше риск травм, возникновения артритов и артрозов, разрушения коленных суставов и деформаций позвоночника», — добавила ортопед.

Черемисова также упомянула недавнее исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Маастрихте, которое выявило, что женщины с висцеральным ожирением более подвержены переломам. У мужчин же их риск увеличивается при недостаточной массе тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какую серьезную болезнь указывает выпирающий живот.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 апре...

Последние новости

4:05
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 апреля
3:49
Мнение стоматолога: как правильно выбрать приспособление для чистки зубов
3:43
Путин распорядился выделить средства на космическую ядерную энергетику
3:33
Побочный эффект: раскрыта неожиданная польза жира у людей
3:19
Дала обещание: монахиня год хранила скелет подруги в чемодане
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок